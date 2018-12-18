"Карточка киевлянина" станет муниципальной

Киеврада приняла решение о введении муниципальной “Карточки киевлянина”. Ранее карточка была социальной.

Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

С 31 декабря истекает срок действия договора с компанией, которая обеспечивает работу нынешней карточки.

“Карточка киевлянина” будет транспортной (аналог “зеленой” карты метро), коммунальной (данные о льготах и субсидиях при оплате услуг ЖКХ ) и медицинской (предоставление спектра медицинских услуг).

Карточкой можно будет осуществлять безналичные платежи и снимать с нее помощь

Она также будет предоставлять скидки в аптеках и торгово-сервисных предприятиях.

Кто получит

Те, у кого есть льготы на выплаты из бюджета Киева, кто официально трудоустроен в городе, перемещенные лица, стоящие на учете в столице, ученики школ и вузов, а также их родители и опекуны.

Как оформить

Нужно подать заявку в банк-участник проекта и предоставить пакет документов (паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие право на получение карточки, документ о предоставлении льгот).