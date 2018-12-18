"Карточка киевлянина" станет муниципальной

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Киеврада приняла решение о введении муниципальной “Карточки киевлянина”. Ранее карточка была социальной.
Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.
С 31 декабря истекает срок действия договора с компанией, которая обеспечивает работу нынешней карточки.
Кто получит
Те, у кого есть льготы на выплаты из бюджета Киева, кто официально трудоустроен в городе, перемещенные лица, стоящие на учете в столице, ученики школ и вузов, а также их родители и опекуны.
Как оформить
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