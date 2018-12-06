День финансов, 11 декабря: кобейджинговые карточки, долги по зарплате, больше банков в BankID

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Вторник, 11 декабря. Пока в Украине растут долги по зарплате, Билл Гейтс нашел способ победить бедность.
2 млрд 883 тыс. гривен – долги по зарплате. В Госстате подсчитали, что долги по невыплаченной зарплате составляют 2 млрд 883 тыс. гривен. Больше всего долгов перед населением у Луганской области. Там эта сумма составила 542 млн гривен. Средняя зарплата в Луганской области составляет 7 423 гривны.
1 300 000% – инфляция в Венесуэле. Парламент Венесуэлы сообщил, что инфляция в Венесуэле к концу ноября 2018 достигла 1 300 000% в годовом исчислении. В прошлом месяце была увеличена минимальная зарплата на 150 процентов, и составила около $10 долларов. Но граждане Венесуэлы жалуются, что не могут позволить себе купить даже предметы первой необходимости.
Кобейджинговые карточки. В НБУ сообщают, что Национальная платежная система “Простир” и китайская международная платежная система UnionPay International заключили договор об эмиссии совместных карточек. Как утверждают в Нацбанке, пользователи таких карточек смогут оплачивать товары и услуги, а также снимать средства в банкоматах практически во всем мире. Эмиссия кобейджинговых карточек “Простир” и UnionPay начнется после достижения договоренностей с заинтересованными банками.
Кроме того, в Украине увеличилось количество банков в проекте BankID. Первый замглавы НБУ Катерина Рожкова рассказала, что Кредобанк и Мотор-Банк присоединились к проекту BankID. До этого в проекте были задействованы Ощадбанк и Радабанк. Но еще 8 банков заявили о намерении подключиться к проекту.
Почему ломаются экспрессы на “Борисполь”. В Мининфраструктуры считают, что поломки рельсовых автобусов на маршруте “Киев “Борисполь” – это всего лишь технические трудности, и они объективны. На линии работают десятилетние дизельные поезда польского производства. Тем не менее из более чем 500 поездок только 4 поломки. Даже при запуске абсолютно новых объектов с новой подвижной техникой случаются ее поломки.
Криптовалюты помогут победить бедность. Такое мнение выразил Билл Гейтс. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что криптовалюты и блокчейн помогут тем, кто живет в нищете и не имеет доступа к традиционным финансовым услугам. Цифровизация денег и связанных с ними финансовых систем поможет развить жизненно важные сферы, такие как здравоохранение и сельское хозяйство, как это уже происходит в некоторых африканских странах.
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