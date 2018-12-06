Криптовалюты помогут победить бедность – Билл Гейтс

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Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что криптовалюты и блокчейн помогут тем, кто живет в нищете и не имеет доступа к традиционным финансовым услугам.
Об этом сообщает CryptoDaily.
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Гейтс заявил, что у бедных людей есть активы — это их интеллект, их труд и их сбережения. Но проблема в том, что у них нет доступа к финансовым инструментам, которые бы позволили извлечь выгоду из этих ресурсов.
“Неэффективная денежная экономика рискует втянуть их еще глубже в нищету”, — отметил предприниматель.
По словам Гейтса, миру необходима трансформация привычной всем экономики.
“Я вижу два приоритета на ближайшее будущее. Во-первых, мы должны провести изменения в политике и экономике, чтобы вовлечь бедных в процесс цифровизации экономики уже сейчас”, – отметил он.
“Во-вторых, нам нужна система оценки степени прогресса на пути к цели. Наша задача — не просто дать людям возможность завести банковские или квази-банковские счета, но сделать так, чтобы их финансовая активность приносила им реальное благо”, – добавил Гейтс.
Цифровизация денег и связанных с ними финансовых систем поможет развить жизненно важные сферы, такие как здравоохранение и сельское хозяйство, как это уже происходит в некоторых африканских странах.
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