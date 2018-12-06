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Криптовалюты готовы перейти в фазу ядерной зимы - миллиардер

Криптовалюты готовы перейти в фазу ядерной зимы - миллиардер

В ближайшее время ситуация на рынке криптовалют значительно ухудшится.

Об этом заявил миллиардер и венчурный капиталист Джим Брайер, передает УНН со ссылкой на Fortune.

“Сейчас криптовалюты готовы перейти в фазу ядерной зимы”, — заявил Брайер.

Он добавил, что инвесторы теряют интерес к области блокчейна, однако это цикличное явление, поэтому подобная динамика вполне нормальна.

Миллиардер подчеркнул, что подобные циклы наблюдаются приблизительно каждое десятилетие.

Напомним, многие страны мира опасаются легализации криптовалют. А в Америке биткоин назвали “сверхрисковым активом”.

Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

По материалам УНН
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