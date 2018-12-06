Сколько задолжали работникам в Украине по областям (инфографика)

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В целом в Украине средняя заработная плата составляет 9 218 гривен на 1 ноября 2018 года. Долги по не выплаченной зарплате составляют 2 млрд 883 тыс гривен.
Большую половину из них, а именно 1 млрд 695 млн грн, не выплатили экономически активные предприятия.
Подсчитали и проанализировали зарплату и задолженность по ее выплате в разных областях Украины.
Лидером по самой большой средней заработной плате остается Киев. Тут получают 13 тыс 850 гривен. Задолженность при этом составляет 171 млн гривен, из них 125 млн не выплачено предприятиями.
Больше всего долгов перед населением у Луганской области, где не выплаченные деньги составляют 542 млн гривен, из которых предприятия должны 190 млн гривен. Средняя зарплата в Луганской области составляет 7 423 гривны.
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