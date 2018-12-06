Количество банков в проекте BankID удвоилось

Кредобанк и Мотор-Банк присоединились к проекту BankID.

«К нашей системе дистанционного открытия счетов присоединились еще два банка. Теперь их уже четыре. И еще 8 заявили о намерении подключиться!», – сообщила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.

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Ранее в проекте BankID было два финучрежения: Ощадбанк и Радабанк.

«Ощадбанк являлся разработчиком системы Ощадбанк BankID и в свое время передал ее НБУ. Логично, что мы уже подключены к системе BankID НБУ», – сказал замглавы правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Напомним, Нацбанк усовершенствовал систему BankID, которая позволит банкам дистанционно идентифицировать физлиц. Это упростит переход клиентов между банками и небанковскими учреждениями, которые начнут предоставлять услуги украинцам без их личного присутствия.