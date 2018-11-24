lifecell рассказал, когда запустит MobileID

Один из крупнейших мобильных операторов Украины – компания lifecell планирует в начале следующего года запустить MobileID – электронную подпись с помощью мобильного телефона.

Об этом заявил главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджи.

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“В первом квартале следующего года сервис MobileID будет доступен нашим клиентам. Несколько дней назад мы запустили поддержку BankID. Наши клиенты, которые также являются клиентами банков, поддерживающих BankID – Приватбанк, Ощадбанк – смогут использовать BankID для многих транзакций, которые они осуществляют с помощью телефона”, – рассказал он.

По его словам, MobileID будет помогать людям осуществлять идентификацию их лица через третьих лиц. Вместо использования дополнительных документов, удостоверяющих личность, они будут использовать свой телефон для подтверждения.

“В целом мы стараемся сделать так, чтобы мобильный телефон стал единственным девайсом, который поможет людям проходить идентификацию лица, в случае осуществления оплат, покупки, услуг. Любые транзакции – денежные или неденежные”, – отметил он.

Кроме того, MobileID поможет проходить банковскую идентификацию, а имея подтвержденные банковские данные, клиент сможет пользоваться услугами без затраты времени на подтверждение собственной личности. Сейчас компания тестирует MobileID.