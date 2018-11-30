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День финансов, 5 декабря: 10 тысяч средней зарплаты для украинцев, новые тарифы на холодную воду для киевлян

День финансов, 5 декабря: 10 тысяч средней зарплаты для украинцев, новые тарифы на холодную воду для киевлян

Среда, 5 декабря: Когда средняя зарплата вырастет до 10 тыс. грн и пойдет ли власть на уступки владельцам “еврономеров”.

Президент рассказал, когда середняя зарплата вырастет до 10 тыс. грн. В первом квартале 2019 года в Украине средняя заработная плата может вырасти до 10 тысяч гривен. Об этом заявил Президент Петр Порошенко. По его мнению, главной целью является детенизация заработных плат.

“Раскачать” валютный рынок не вышло. Президент также сообщил, что введение военного положения в десяти областях не повлияло на повседневную жизнь людей и украинскую экономику, которая работает в обычном режиме. Он отметил, что кое-кто хотел “раскачать” валютный рынок, звучали заявления, что в Харькове курс доллара достигнет 30-33 гривен.

Льготы для “еврономеров”: Южанина сделала уточнение. Никаких уступок владельцам авто на еврономерах в Украине не будет — срок льготной растаможки не увеличится. Об этом заявила председатель налогового комитета Рады Нина Южанина. Ранее ВР ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины.

Новые тарифы для киевлян на холодную воду. Тарифы на услуги холодного водоснабжения для жителей столицы выросли более чем на 17%, и составляют 19,596 грн/1 куб. м. Об этом сообщила пресс-служба Киевводоканала.

Новый вид социальной помощи. Он будет касаться лиц, ухаживающих за детьми с тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установили инвалидность, об этом сообщил глава Министерства социальной политики Андрей Рева.

По материалам Finance.UA
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