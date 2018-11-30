День финансов, 5 декабря: 10 тысяч средней зарплаты для украинцев, новые тарифы на холодную воду для киевлян

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Среда, 5 декабря: Когда средняя зарплата вырастет до 10 тыс. грн и пойдет ли власть на уступки владельцам “еврономеров”.
Президент рассказал, когда середняя зарплата вырастет до 10 тыс. грн. В первом квартале 2019 года в Украине средняя заработная плата может вырасти до 10 тысяч гривен. Об этом заявил Президент Петр Порошенко. По его мнению, главной целью является детенизация заработных плат.
“Раскачать” валютный рынок не вышло. Президент также сообщил, что введение военного положения в десяти областях не повлияло на повседневную жизнь людей и украинскую экономику, которая работает в обычном режиме. Он отметил, что кое-кто хотел “раскачать” валютный рынок, звучали заявления, что в Харькове курс доллара достигнет 30-33 гривен.
Льготы для “еврономеров”: Южанина сделала уточнение. Никаких уступок владельцам авто на еврономерах в Украине не будет — срок льготной растаможки не увеличится. Об этом заявила председатель налогового комитета Рады Нина Южанина. Ранее ВР ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины.
Новые тарифы для киевлян на холодную воду. Тарифы на услуги холодного водоснабжения для жителей столицы выросли более чем на 17%, и составляют 19,596 грн/1 куб. м. Об этом сообщила пресс-служба Киевводоканала.
Новый вид социальной помощи. Он будет касаться лиц, ухаживающих за детьми с тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установили инвалидность, об этом сообщил глава Министерства социальной политики Андрей Рева.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Раскачать" валютный рынок не вышло - Порошенко10 ч. назад - 2817 18
В Украине 54% импортной одежды составляет секонд-хенд15 ч. назад - 1356 18
Президент рассказал, когда средняя зарплата может вырасти до 10 тысяч7 ч. назад - 2169 11
Новые льготы для "еврономеров": Южанина сделала уточнение5 ч. назад - 4270 8
Украина за 11 мес. снизила импорт газа на 22,8%11 ч. назад - 284 7
Новые льготы для "еврономеров": Южанина сделала уточнение5 ч. назад - 4270 8
"Раскачать" валютный рынок не вышло - Порошенко10 ч. назад - 2817 18
Президент рассказал, когда средняя зарплата может вырасти до 10 тысяч7 ч. назад - 2169 11
В Минздраве прокомментировали "сверхвысокие зарплаты" заместителей СупрунВчера, 21:30 - 1476
Твитты Трампа обвалили фондовые рынки США и Азии8 ч. назад - 1465
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)Вчера, 11:10 - 679 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 3718 4
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 1638
JD.com запустила первую станцию доставки с использованием роботов24.11.2018, 15:10 - 875
Президент Xiaomi показал смартфон, который подключен к сети 5G (фото)23.11.2018, 12:10 - 3341