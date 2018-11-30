"Раскачать" валютный рынок не вышло - Порошенко

Введение военного положения в десяти областях не повлияло на повседневную жизнь людей и украинскую экономику, которая работает в обычном режиме.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко.

“Уже неделю часть Украины живет в условиях военного положения… Вооруженные силы, гражданская защита населения проводят интенсивную проверку готовности, проводят мероприятия по усилению обороны границ, портов, объектов критической инфраструктуры, армия получает и ускоренно осваивает новое вооружение, но при этом экономика функционирует в обычном режиме”, – отметил Порошенко.

В этом контексте он отметил, что кое-кто хотел “раскачать” валютный рынок, звучали заявления, что в Харькове курс доллара достигнет 30-33 гривень.

“Не вышло, за сутки все вернулось, благодаря профессиональным подготовленным действиям правительства и Нацбанка все было стабилизировано”, – отметил Президент.