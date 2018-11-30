Рева рассказал о новом виде социальной помощи

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
С 1 января 2019 года введут новый вид социальной помощи.
Об этом сообщил глава Министерства социальной политики Андрей Рева.
Он будет касаться лиц, ухаживающих за детьми с тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установили инвалидность.
По словам главы Минсоцполитики, этот проект полностью реализуется, правительством уже утвержден порядок предоставления такой помощи.
В Украине с 1 декабря повысили такие социальные выплаты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине 54% импортной одежды составляет секонд-хенд14 ч. назад - 1226 18
"Раскачать" валютный рынок не вышло - Порошенко9 ч. назад - 2621 16
Президент рассказал, когда средняя зарплата может вырасти до 10 тысяч6 ч. назад - 1904 11
Украина за 11 мес. снизила импорт газа на 22,8%10 ч. назад - 237 6
Киевлянам повысили тарифы на холодную воду2 ч. назад - 907 4
Новые льготы для "еврономеров": Южанина сделала уточнение4 ч. назад - 3444 4
"Раскачать" валютный рынок не вышло - Порошенко9 ч. назад - 2621 16
Президент рассказал, когда средняя зарплата может вырасти до 10 тысяч6 ч. назад - 1904 11
В Минздраве прокомментировали "сверхвысокие зарплаты" заместителей СупрунВчера, 21:30 - 1457
Твитты Трампа обвалили фондовые рынки США и Азии7 ч. назад - 1411
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)Вчера, 11:10 - 660 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 3698 4
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 1634
JD.com запустила первую станцию доставки с использованием роботов24.11.2018, 15:10 - 873
Президент Xiaomi показал смартфон, который подключен к сети 5G (фото)23.11.2018, 12:10 - 3335