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Рева рассказал о новом виде социальной помощи

Рева рассказал о новом виде социальной помощи

С 1 января 2019 года введут новый вид социальной помощи.

Об этом сообщил глава Министерства социальной политики Андрей Рева.

Он будет касаться лиц, ухаживающих за детьми с тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установили инвалидность.

По словам главы Минсоцполитики, этот проект полностью реализуется, правительством уже утвержден порядок предоставления такой помощи.

В Украине с 1 декабря повысили такие социальные выплаты:

Мои fiнансы:  
  • Помощь на детей до 6 лет – 3252 грн.

  • Помощь на детей от 6 до 18 лет – 4054 грн.
  • Декретные выплаты для незастрахованных лиц – до 485 грн.
По материалам Finance.UA
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