Киевлянам повысили тарифы на холодную воду

Тарифы на услуги холодного водоснабжения для жителей столицы выросли более чем на 17%, и составляют 19,596 грн/1 куб. м.

Об этом сообщила пресс-служба “Киевводоканала”.

“Тариф на услуги по централизованному снабжению холодной воды в Киеве повысили до 19,6 грн за кубометр воды”, — говорится в сообщении.

Так, постановлением от 04.10.2018 № 1168 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 4 октября установлен тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу в размере 18 тыс. 288 грн (в т. ч. НДС 3,048 грн).

Из них 9 тыс. 492 грн (в т. ч. НДС 1582 грн) за 1 куб. м водоснабжения и 8796 грн (в т. ч. НДС 1466 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Также установлены тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 19 тыс. 596 грн (в т. ч. НДС 3 тыс. 266 грн).

Из них 10 тыс. 92 грн (в т. ч. НДС 1682 грн) за 1 куб. м водоснабжения и 9504 грн (в т. ч. НДС 1584 тыс. грн) за 1 куб. м водоотведения.