Новые льготы для "еврономеров": Южанина сделала уточнение

Никаких уступок владельцам авто на еврономерах в Украине не будет — срок льготной растаможки не увеличится.

Об этом заявила глава налогового комитета Нина Южанина.

“Информации, что владельцы не могут растаможить авто, нет. В геометрической прогрессии идет процесс каждый день. Чем больше люди будут готовить документы для растаможки, тем лучше. Эти провокационные заявления, которые сделала Татьяна Острикова, дают надежду людям еще немного подождать, но это неправильно. Более длительный период не предусмотрен, ведь есть опыт других стран, где проводили подобные акции. И они не могут быть длительными”, — заявила нардеп.

Сейчас же народные депутаты из профильного комитета работают с обращениями украинцев, которые решили пройти процедуру растаможивания. Как оказалось, весомая часть владельцев евроавто понятия не имеют, что нужно делать.

“Максимально комитет координирует работу всех служб, чтобы работа шла, и мы отвечаем на все вопросы людей. Если нужны изменения в порядки или более мягкие нормы, мы это все делаем. Каждый день разбираемся с конкретными случаями, с которыми сталкиваются люди”, — говорит Южанина.

Справка finance.ua

8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно € 50 и € 100.

Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно € 75 и € 150.