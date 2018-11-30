День финансов, 3 декабря: рост прожиточного минимума и пенсий, упрощение для банков от НБУ

Понедельник, 3 декабря: В начале последнего месяца года украинцев ожидают такие новшества:

Вырос прожиточный минимум. С 1 декабря 2018 года произошла индексация социальных выплат в Украине. Предыдущее повышение было 1 июля 2018 года. На сколько вырос прожиточный минимум, читайте здесь.

Увеличилась минимальная пенсия. Такое повышение было заложено в госбюджете на 2019 год. Ранее сообщалось, что выплаты возрастут на 12-17%. Это повышение коснется почти 10 млн пенсионеров.

Новости от НБУ:

Утверждена Стратегия выявления и реагирования на системные риски в финсекторе. Нацбанк утвердил Стратегию макропруденциальной политики, в которой определил порядок выявления накопления системных рисков в финансовом секторе и реагирования в случае их реализации. Стратегия определяет шесть промежуточных целей.

Влияние военного положения на стабильность банковской системы. Об этом сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, заверив, что состояние банковской системы в настоящее время является стабильным, введение военного положения в стране не повлияло на ее работу.

Активная выдача кредитов некоторыми банками: НБУ комментирует. Регулятор наблюдает за активными операциями валютного кредитования некоторыми банками с отечественным капиталом. По словам директора департамента финансовой стабильности НБУ В.Ваврищука, Нацбанк намерен реагировать на ситуацию, уделяя особое внимания качеству валютного портфеля..

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Упрощение банкам процедуры получения экстренной поддержки ликвидности. Нацбанк отменил требование о предоставлении банком финансовой модели развития и отчета об оценке стоимости имущественных прав по кредитам юрлиц на этапе заключения генерального договора, также отсрочено требование о предоставлении отчета об оценке недвижимого имущества до момента возникновения потребности в кредите, о прочих новшествах читайте здесь.