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С декабря увеличилась минимальная пенсия

С декабря увеличилась минимальная пенсия

С декабря повысилась минимальная пенсия. Такое повышение было заложено в госбюджете на 2019 год. Ранее сообщалось, что выплаты возрастут на 12-17%. Как сообщалось, это повышение коснется почти 10 млн пенсионеров.

Следующее повышение пенсий начнется с 1 января 2019 года. Оно коснется, в первую очередь, военных пенсионеров.

Массовая индексация пенсий запланирована на март 2019 года.

Мои fiнансы:

  • Минимальная пенсия выросла до 1497 гривен (на 62 гривны больше прошлого минимума).
  • С 1 марта произойдет автоматический перерасчет пенсий другим категориям граждан.
  • Максимальная пенсия в Украине увеличится с 14 350 до 14 970 грн.
По материалам Finance.UA
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