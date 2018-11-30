С декабря увеличилась минимальная пенсия

С декабря повысилась минимальная пенсия. Такое повышение было заложено в госбюджете на 2019 год. Ранее сообщалось, что выплаты возрастут на 12-17%. Как сообщалось, это повышение коснется почти 10 млн пенсионеров.

Следующее повышение пенсий начнется с 1 января 2019 года. Оно коснется, в первую очередь, военных пенсионеров.

Массовая индексация пенсий запланирована на март 2019 года.

Мои fiнансы:

Минимальная пенсия выросла до 1497 гривен (на 62 гривны больше прошлого минимума).

С 1 марта произойдет автоматический перерасчет пенсий другим категориям граждан.