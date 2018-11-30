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НБУ утвердил Стратегию выявления и реагирования на системные риски в финсекторе

НБУ утвердил Стратегию выявления и реагирования на системные риски в финсекторе

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил Стратегию макропруденциальной политики, в которой определил порядок выявления накопления системных рисков в финансовом секторе и реагирования в случае их реализации.

Документ представлен на сайте НБУ.

НБУ будет отвечать за реализацию макропруденциальной политики наравне с монетарной политикой, направленной на достижение и поддержание низких темпов инфляции, а также микропруденцийной (надзорной) политики, сфокусированной на обеспечении устойчивости отдельных банков и защите их вкладчиков.

Нацбанк добавляет, что финансовая стабильность зависит не только от банков, но и от небанковских финансовых учреждений. Соответственно, для своевременного выявления системных рисков и реагирования на них НБУ будет координировать свои действия с другими регуляторами финсектора, в частности, через межведомственный орган – совет по финансовой стабильности.

“Реализация Национальным банком макропруденциальной политики будет способствовать не только устойчивости финансовой системы, но и усилению доверия к банкам и поддержке дальнейшей макроэкономической стабилизации. В долгосрочной перспективе она позволит обеспечить стабильный и устойчивый к шокам и кризисам экономический рост”, – цитируется в сообщении глава НБУ Яков Смолий.

Стратегия определяет шесть промежуточных целей:

  • Недопущение чрезмерного роста кредитования;
  • Недопущение накопления дефицита ликвидности;
  • Ограничение концентрации рисков;
  • Ограничение влияния искаженных стимулов;
  • Повышение устойчивости финансовой инфраструктуры;
  • Снижение уровня долларизации в секторе.
По материалам Finance.UA
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