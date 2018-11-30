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На сколько возрастет прожиточный минимум

На сколько возрастет прожиточный минимум

С 1 декабря 2018 года произошла индексация социальных выплат в Украине.

Об этом говорится в утвержденном законопроекте “О Государственном бюджете Украины на 2019 год”.

С 1 декабря прожиточный минимум возрастает. Предыдущее повышение было 1 июля 2018 года.

К размеру прожиточного минимума привязаны социальные выплаты. Поэтому его повышение влечет за собой и увеличение размера остальных социальных расходов государственного бюджета.

С 1 декабря 2018 года также изменится размер пенсий.

Мои fiнансы:

  • Прожиточный минимум с декабря – 2027 гривен.
  • Прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2102 грн.
  • Прожиточный минимум при потере трудоспособности – 1638 грн.
  • Прожиточный минимум для детей до 6 лет – 1779 гривен.
  • Максимальный размер пособия детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, вырастет до 813 гривен.
По материалам Finance.UA
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