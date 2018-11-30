На сколько возрастет прожиточный минимум

С 1 декабря 2018 года произошла индексация социальных выплат в Украине.

Об этом говорится в утвержденном законопроекте “О Государственном бюджете Украины на 2019 год”.

С 1 декабря прожиточный минимум возрастает. Предыдущее повышение было 1 июля 2018 года.

К размеру прожиточного минимума привязаны социальные выплаты. Поэтому его повышение влечет за собой и увеличение размера остальных социальных расходов государственного бюджета.

С 1 декабря 2018 года также изменится размер пенсий.

Мои fiнансы:

Прожиточный минимум с декабря – 2027 гривен.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2102 грн.

Прожиточный минимум при потере трудоспособности – 1638 грн.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет – 1779 гривен.