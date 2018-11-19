День финансов, 22 ноября: подпись председателя, больше ответственности за нетрезвое вождение, напоминание от Розенко

Четверг, 22 ноября. Надеемся, вы и раньше не садились нетрезвым за руль. Если же ошибаемся – для вас неутешительные новости:

Нетрезвый за рулем – отвечай. Верховная Рада ужесточила ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или любого другого опьянения предусмотрен штраф от 17 тыс.грн до 34 тыс.грн. с лишением прав до 3 лет. Если действия совершаются повторно, то штраф – 51 тыс.грн. с лишением прав от 2 до 3 лет.

Подпись Парубия. Председатель ВР Андрей Парубий подписал законопроект, который предполагает снижение акциза на легковые авто и об усилении контроля над перемещением автомобилей, зарегистрированных в других государствах. Напомним, согласно законопроекту, базовые ставки акцизного налога: 50 евро для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для авто с большим объемом двигателя – 100 евро. Для дизельных двигателей до 3,5 тыс. куб. см – 75 евро и 150 евро – для авто на более мощных двигателях.

Напоминают о повышении. С 1 декабря этого года прожиточный минимум и минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен. Также Розенко сегодня сообщил, что с 1 января 2019 года будет очередное повышение пенсий военным пенсионерам. 1 марта 2019 года будет произведено осовременивание пенсий для 10 миллионов пенсионеров. Выплаты вырастут примерно на 12-17%.

Справки онлайн. Супрун обещает украинцам справки и рецепты онлайн. До конца 2019 года в электронном виде можно будет заключить декларацию с врачом, получать электронные рецепты, электронные больничные, электронные справки, а также вести электронную историю болезни.

Укрпошта и отделения в селах. ПАО “Укрпошта” пообещало сохранить сеть сельских отделений. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко. В госбюджете на следующий год предусмотрено 500 млн грн на доставку пенсий. Но, по словам Президента, эти деньги решают проблему на определенное время.