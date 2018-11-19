Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 594 0

В Украине вводят новые штрафы за вождение в нетрезвом состоянии

В Украине вводят новые штрафы за вождение в нетрезвом состоянии

Верховная Рада ужесточила ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.

Об этом свидетельствует законопроект №7279-д. За закон проголосовали 239 депутатов.

За вождение в нетрезвом состоянии устанавливается уголовная ответственность. Авторы законопроекта считают, что введение института уголовных проступков поможет упростить работу органов расследования. 1 января 2020 года закон вступит в силу.

Ранее за вождение в состоянии алкогольного опьянения был штраф – 10 200 грн с лишением водительсих прав на 1 год. При повторном нарушении штраф – 40 200 грн с лишением прав на 10 лет.

Мои fiнансы:

Новый законопроект предусматривает:

  • За вождение в состоянии алкогольного, наркотического или любого другого опьянения предусмотрен штраф от 17 тыс.грн до 34 тыс.грн. А также, лишение прав до 3 лет.
  • Если действия совершаются повторно, то штраф – 51 тыс.грн. А также лишение прав от 2 до 3 лет.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина