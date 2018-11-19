В Украине вводят новые штрафы за вождение в нетрезвом состоянии

Верховная Рада ужесточила ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.

Об этом свидетельствует законопроект №7279-д. За закон проголосовали 239 депутатов.

За вождение в нетрезвом состоянии устанавливается уголовная ответственность. Авторы законопроекта считают, что введение института уголовных проступков поможет упростить работу органов расследования. 1 января 2020 года закон вступит в силу.

Ранее за вождение в состоянии алкогольного опьянения был штраф – 10 200 грн с лишением водительсих прав на 1 год. При повторном нарушении штраф – 40 200 грн с лишением прав на 10 лет.

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Новый законопроект предусматривает:

За вождение в состоянии алкогольного, наркотического или любого другого опьянения предусмотрен штраф от 17 тыс.грн до 34 тыс.грн. А также, лишение прав до 3 лет.