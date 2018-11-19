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Павел Розенко рассказал о запланированных повышениях пенсий

Павел Розенко рассказал о запланированных повышениях пенсий

С 1 декабря этого года минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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«С 1 декабря этого года прожиточный минимум и минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен», – сказал он.

«Соответствующий перерасчет будет произведен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц», – уточнил вице-премьер-министр.

С 1 января 2019 года, по его словам, состоится очередное повышение пенсий военным пенсионерам.

«Уже второй год подряд будут перечисляться пенсии военным пенсионерам, а это более полумиллиона наших сограждан», – добавил Павел Розенко.

Он также напомнил, что 1 марта 2019 года будет произведено осовременивание пенсий для 10 миллионов пенсионеров.

«Для более 10 миллионов граждан с 1 марта 2019 года будет произведено осовременивание пенсий. Выплаты вырастут примерно на 12-17%. И это будет происходить уже ежегодно», – подчеркнул вице-премьер-министр.

По материалам Урядовий портал
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