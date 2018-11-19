Павел Розенко рассказал о запланированных повышениях пенсий

С 1 декабря этого года минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
Читайте также: Лидеры по росту пенсий за последние пять лет
«С 1 декабря этого года прожиточный минимум и минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен», – сказал он.
«Соответствующий перерасчет будет произведен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц», – уточнил вице-премьер-министр.
С 1 января 2019 года, по его словам, состоится очередное повышение пенсий военным пенсионерам.
«Уже второй год подряд будут перечисляться пенсии военным пенсионерам, а это более полумиллиона наших сограждан», – добавил Павел Розенко.
Он также напомнил, что 1 марта 2019 года будет произведено осовременивание пенсий для 10 миллионов пенсионеров.
«Для более 10 миллионов граждан с 1 марта 2019 года будет произведено осовременивание пенсий. Выплаты вырастут примерно на 12-17%. И это будет происходить уже ежегодно», – подчеркнул вице-премьер-министр.