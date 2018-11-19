Супрун обещает справки и рецепты онлайн уже в 2019 году

Один из приоритетов Министерства здравоохранения на 2019 год — это электронизация медицины и перевод многих услуг в систему eHealth.

Об этом заявила и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, идет речь в статье “Дела”: К каким реформам готовиться в год выборов: мнения 5 министров и одного главы НБУ.

“Со следующего года можно будет не только заключить электронную декларацию с врачом, но также получать электронные рецепты, электронные больничные, электронные справки, вести электронную историю болезни”, — заявила Ульяна Супрун.

Все эти услуги должны быть переведены на систему eHealth до конца 2019 года.

Напомним, к системе электронного здравоохранения eHealth подключено больше тысячи медицинских учреждений.

Основная задача системы — собирать статистические данные о больницах, врачах и пациентах, а также фиксировать оказанные услуги, которые будут оплачиваться из бюджета. По сути, система eHealth будет тем инструментом, который позволит определить, сколько и какой больнице государство должно заплатить за оказанные пациенту услуги.

Также система позволяет заключать договор врача первичной системы медицины с пациентом. Таким образом составляется реестр больниц, врачей и пациентов. Кроме того, через eHealth работает программа реимбурсации стоимости лекарств “Доступные лекарства”.

Конечная цель Минздрава — до 2020 года запустить полноценную систему eHealth, которая бы отображала взаимоотношения не только больницы и государства, но и являлась базой медицинских карт всех украинцев.

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