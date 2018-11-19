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Таиланд ввел безвизовый режим с Украиной

Таиланд ввел безвизовый режим с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал введение Таиландом безвизового режима для украинских граждан, которые отныне смогут свободно посещать страну с туристической целью на срок 30 суток.

Об этом глава государства написал в Facebook.

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“Приветствую введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины! Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну без траты времени на визовые формальности с туристической целью и на срок до 30 суток”, – написал Порошенко.

Он добавил, что Украина планомерно расширяет географию безвизовых поездок для наших сограждан и пообещал работать дальше в этом направлении.

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По материалам УКРИНФОРМ
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