Таиланд досрочно освободил украинцев от уплаты визового сбора

Гражданам Украины отменили консульский сбор с 15 ноября, а не с 1 декабря 2018 года, как планировалось ранее.

Об этом в среду, 14 ноября в Twitter сообщил посол Украины в Таиланде Андрей Бешта.

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“Внимание, украинцы, которые планируют отпуск в Таиланде. Согласно уточненному решению тайского правительства, уже с 15 ноября украинцы не будут платить консульский сбор в размере около 60 долларов за получение туристической визы по прибытию”, – написал посол.

До отмены консульский сбор для получения туристической визы по прибытию составлял около 60 долларов.

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