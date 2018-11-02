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Таиланд отменил туристический сбор: пока временно

Таиланд отменил туристический сбор: пока временно

Таиланд временно отменил туристический сбор. Это произойдет с 1 декабря этого года до 31 января следующего года.

В правительстве решили принять такие меры для увеличения туристов. Планируется, что таким способом государство хочет увеличить поток туристов на 40 миллионов человек. Статистика показывает, что третий год число оформляемых виз уменьшается.

Туристическая отрасль уменьшила свои доходы на 11,5%. Это составляет $ 1,13 млрд

В перечень стран попали: Украина, Индия, Литва, Узбекистан, Кипр, Болгария, Бутан, Сан-Марино, Мавритания, Румыния, Мальдивы, Тайвань, Эфиопия, Саудовская Аравия, Андорра, Латвия, Папуа — Новая Гвинея, Фиджи, Казахстан, Мальта и Китай.

Мои fiнансы:

  • Такая виза будет бесплатной, только если турист будет находиться в Таиланде менее 15 дней. В другое время визовый сбор составит $60.
  • Цены на авиабилеты в столицу Таиланда Бангкок стартуют от 15 тыс. грн.
  • Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.

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По материалам Finance.UA
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