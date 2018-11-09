День финансов: зарплатные миллионеры, оплата коммуналки без комиссий, повышение цен на кабельное ТВ

Четверг, 15 ноября. В Международный день философии предлагаем немного поразмыслить:

Более тысячи бухгалтеров-миллионеров. Мало или много? В Кабмине подсчитали количество зарплатных миллионеров нашей страны. Интересно, что помимо 1 657 бухгалтеров-миллионеров в Украине насчитали 134 работника предприятий, которые получают месячную заработную плату в размере от 1 млн грн до 24 млн 900 тыс. грн. Для сравнения – заработная плата почти 4 млн работников предприятий не превышает 4 тыс. грн.

Инвестиции МХП. Ждать ли успеха? Как рассказали в пресс-службе Мироновского хлебопродукта (МХП), агрохолдинг намерен в течение четырех-пяти лет инвестировать около €200 млн в производственную базу словенской компании Perutnina Ptuj. МХП намерен укрепить и развить процессы выращивания и производства в Словении и странах, где Perutnina Ptuj создала вертикально организованное производство.

В Тайланд без сбора. Готовы ли вы ехать? Хорошая новость для тех, кто планирует отпуск в Тайланде. Граждан Украины досрочно освободили от консульского сбора (а это около 60 долларов за получение туристической визы по прибытию) уже с 15 ноября. Ранее планировалось это сделать с 1 декабря 2018 года.

Очередное подорожание. Может, все отключить? Если денег на Тайланд не хватает, и вы разве что можете увидеть его с экрана ТВ — для вас это неприятная новость. Ассоциация правообладателей и поставщиков контента заявила о возможном подорожании услуг платных телевизионных сервисов, включая кабельное телевидение, IPTV, телевидение других технологий. Предупреждают о подорожании уже с 1 января 2019 года.

А в это время… В ЕС снижают стоимость телефонных звонков и сообщений. Дождемся ли такого в Украине? Европейский парламент одобрил новые правила установления стоимости телефонных звонков внутри ЕС как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Новые тарифы вступят в силу после формального утверждения Советом ЕС с 15 мая 2019 года.

Оплата коммуналки. Можно ли это сделать без комиссий? Как демонстрирует материал наших журналистов — можно. Более того, им удалось отыскать целых 8 способов, как платить за коммунальные услуги без комиссий. Вся полезная информация бережно собрана в одном материале.

Льготы или субсидия – вот в чем вопрос. Украинским семьям предоставили возможность выбирать в отопительный сезон между субсидией и льготой. На всякий случай, собрали в одной новости категории льготников и размер скидки. Вдруг пригодится.

Что делать, если философия не помогает? Порой одной философии мало. Нужны действия. Если вам временно не хватает средств на оплату коммунальных либо других услуг, и вы ищете быстрый кредит – не проходите мимо нашего сервиса подбора кредитов. Он обязательно поможет выбрать оптимальный вариант исходя из ваших пожеланий и потребностей.