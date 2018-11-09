В Кабмине назвали количество зарплатных миллионеров в Украине

По состоянию на сентябрь текущего года в Украине 134 работника предприятий получили месячную заработную плату в размере от 1 млн грн до 24 млн 900 тыс. грн.

Об этом на заседании правительства сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

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По его словам, в число зарплатных миллионеров, которым начисляется единый социальный взнос, попали 1 тыс. 657 бухгалтеров, из которых четверо получают от 1 млн грн до 4,7 млн грн.

Среди руководителей насчитывается 5 тыс. 318 миллионеров.

Кроме этого, среди лиц с инвалидностью – 1 тыс. 41 человек, 12 из которых получают от 1 млн грн до 6,1 млн грн.

В то же время, Рева отметил, что заработная плата почти 4 млн работников предприятий не превышает 4 тыс. грн. Общая сумма их зарплат за сентябрь текущего года составила 11,7 млрд грн.

Министр отметил, что всего 51 тыс. работников получили зарплаты на общую сумму 6,7 млрд грн. Их средний размер составляет 131 тыс. грн.

«Таким образом, люди с низкой зарплатой заплатили социальный взнос со всей суммы заработка, в то время, как 51 тысяча не самых бедных граждан заплатили ЕСВ только 40% своей зарплаты», – сказал Рева.