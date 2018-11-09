Украинские семьи смогут выбрать между льготами на коммуналку и субсидией

Украинским семьям предоставили возможность выбирать в отопительный сезон между субсидией и льготой.

Если семья решила, что выгоднее пользоваться льготами, а не субсидией, то им необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о том, что они отказываются от субсидии. И наоборот, если семья решила, что выгоднее пользоваться субсидией, то необходимо подать заявление на субсидию.

Для того, чтобы особе предоставили льготу на оплату коммунальных услуг, необходимо иметь удостоверение, которое указывает, к какой категории льготников относится человек. Следовательно, из этого будет понятно, какая скидка будет начисляться.

Квитанции в таком случае уже будут приходить уже с учетом скидки.

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Категории льготников и размер скидки: