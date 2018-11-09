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МХП инвестирует €200 млн в словенскую компанию

МХП инвестирует €200 млн в словенскую компанию

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) намерен в течение четырех-пяти лет инвестировать около €200 млн в производственную базу словенской компании Perutnina Ptuj.

Об этом сообщили в пресс-службе МХП.

“Инвестиции позволят модернизировать оборудование и технологии, чтобы они отвечали ведущему уровню отрасли… Компания также инвестирует в развитие известных брендов Perutnina Ptuj”, – говорится в сообщении.

МХП намерен укрепить и развить процессы выращивания и производства в Словении и странах, где Perutnina Ptuj создала вертикально организованное производство, а также увеличить объемы продаж в Словении, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.

Финансовый директор МХП Виктория Капелюшная заявила, что компания не будет привлекать дополнительное финансирование для закрытия сделки.

В компании отмечают, что МХП получил разрешения антимонопольных органов Австрии, Македонии, Сербии и Румынии, теперь нужно только подтверждение словенского Агентства по защите конкуренции.

Согласно информации компании в финансовом отчете за третий квартал 2018 года, размещенном на Лондонской фондовой бирже, МХП намерен завершить сделку до конца этого года.

По материалам НВ
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