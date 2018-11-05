День финансов, 9 ноября: о тарифах на отопление, кредитах безработным, штрафах за нерастаможку "еврономеров"

Пятница, 9 ноября. Аукцион по строительству метро на Виноградарь завершен, “Укравтодор” активно готовится к зиме, а “Укрзализныця” устраивает опросы.

Новые тарифы на отопление. В правительстве отчитались, что отопительный сезон начался, и к нему готовы 95% городов Украины. Киевтеплоэнерго сообщило в свою очередь новые тарифы. Так, тариф на отопление для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счетчиками – 1354,78 грн за 1 Гкал. Для абонентов без счетчиков – 31,52 грн за 1 кв.м.

Где взять кредит безработному. Можно ли взять кредит безработному? Этот вопрос интересует многих украинцев. Как непосредственно безработных, так и тех, кто получает зарплату в конверте. Finance.ua выяснил, что отсутствие официального места работы усложняет задачу, но не делает ее невыполнимой. Наши журналисты разложили все нюансы по полочкам.

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Штрафы за нерастаможку “еврономеров”. Верховная Рада приняла закон о снижении стоимости растаможки авто на еврономерах. Но если владелец нарушил срок пребывания в режиме транзита, то по закону ему грозит штраф. Они будут зависеть от срока нарушения и колебаться от 17 тыс. грн до 170 тыс. грн. В то же время, в ВР утверждают, что все средства, полученные от растаможивания авто, будут направлены в Пенсионный фонд.

Название нового экспресса в Борисполь. Укрзализныця объявила конкурс на название нового экспресса в Борисполь, который будет курсировать из Киева в Борисполь. Голосование продлится до 11 ноября. Восемь самых распространенных вариантов компания опубликовала на своей страничке в Facebook. Перечень можете узнать здесь.

Метро на Виноградарь. Аукцион на продление Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь выиграла компания “Киевметрострой”. Они предложили самую низкую цену. В соответствии с законодательством начата процедура акцепта.

К зиме пока не готовы. Подготовка дорог к зимнему сезону в трех областях Украины находится на критически низком уровне. Это Николаевская, Киевская и Житомирская области. Теперь «Укравтодор» и местные службы автомобильных дорог должны до 15 ноября разработать детализированные технологические карты обслуживания по всем участкам дорог, за которые они отвечают.