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Отопительный сезон стартовал: сколько заплатим

Отопительный сезон стартовал: сколько заплатим

В правительстве отчитались, что отопительный сезон начался, и к нему готовы 95% городов Украины.

Ранее Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщала, что тарифы на отопление и горячую воду будут расти.

Соответствующие счета будут выставлены уже в декабре 2018 года.

Также в двух районах столицы повышены тарифы на тепло и горячую воду: Днепровский и Дарницкий районы. Их обслуживает компания “Евро-Реконструкция», которая обслуживает Дарницкую ТЭС.

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Киевтеплоэнерго сообщило такие тарифы на отопление:

  • Тариф на отопление для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счетчиками1354,78 грн за 1 Гкал.
  • Для абонентов без счетчиков31,52 грн за 1 кв.м.
По материалам Finance.UA
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