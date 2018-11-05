Отопительный сезон стартовал: сколько заплатим

В правительстве отчитались, что отопительный сезон начался, и к нему готовы 95% городов Украины.

Ранее Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщала, что тарифы на отопление и горячую воду будут расти.

Соответствующие счета будут выставлены уже в декабре 2018 года.

Также в двух районах столицы повышены тарифы на тепло и горячую воду: Днепровский и Дарницкий районы. Их обслуживает компания “Евро-Реконструкция», которая обслуживает Дарницкую ТЭС.

Мои fiнансы:

Киевтеплоэнерго сообщило такие тарифы на отопление:

Тариф на отопление для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счетчиками – 1354,78 грн за 1 Гкал.