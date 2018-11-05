В Кабмине назвали регионы, где «Укравтодор» не готов к зиме

Подготовка дорог к зимнему сезону в трех областях Украины находится на критически низком уровне. Об этом поинформировал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

По данным Министерства инфраструктуры, речь идет о Николаевской, Киевской и Житомирской областях.

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При этом, в остальных регионах подготовка идет по плану. Для содержания дорог общего пользования государственного значения заготовили от общей потребности около 64% ​​технической соли, 67% фрикционных материалов, 82% техники и 79% навесного оборудования для уборки дорог.

«Для недопущения возникновения любых коллапсов, «Укравтодор» и ​​местные службы автомобильных дорог, вместе с местными ОГА должны до 15 ноября разработать и предоставить в Министерство инфраструктуры детализированные технологические карты обслуживания по всем участкам дорог, за которые они отвечают. В этих технологических картах должно быть прописано, какая техника на участке будет использоваться, место ее нахождения, готовность и ответственные лица», – заявил заместитель министра транспорта Юрий Лавренюк.