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Новые штрафы за нарушение сроков растаможки авто на "еврономерах"

Новые штрафы за нарушение сроков растаможки авто на "еврономерах"

Вчера, 8 ноября, Верховная Рада приняла закон о снижении стоимости растаможки авто на еврономерах. Если владельцы авто нарушили срок пребывания в режиме транзита, то по закону им грозит штраф.

Кроме того, Нацполиция имеет право проверять машины и штрафовать, если владелец не растаможил авто.

Также Нина Южанина рассказала о том, что отменить акцизный налог невозможно, поскольку это очень весомые поступления, и они важны для экономики страны.

На данный момент от акцизных налогов страна в год получает от 7 до 10 млрд гривен. По ее словам, все средства будут направлены в Пенсионный фонд.

Мои fiнансы:

  • Если срок превышен на 10-20 дней, то штраф будет в размере 17 тыс. грн.
  • Если срок превышен на 20-30 дней, штраф в размере 85 тыс. грн.
  • Если срок превышен больше чем на 30 дней, штраф 170 тыс. грн. Также, авто могут конфисковать, но это по решению суда.

Кстати, хорошо сэкономить в дороге помогают карты для водителей, которые позволяют получать кэшбэк и дополнительные скидки на АЗС.

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По материалам Finance.UA
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