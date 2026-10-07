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Каждый восьмой доллар экспорта Украины приходится на ІТ-услуги

Казна и Политика
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41% всего экспорта услуг в этом году приходится именно на ИТ
41% всего экспорта услуг в этом году приходится именно на ИТ
За 8 месяцев 2026 года Украина получила 4,46 млрд долларов от экспорта ІТ-услуг. Это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Таким образом, объемы ІТ-экспорта вернулись к уровню 2023 года, однако остаются на 9% ниже показателя 2022-го.
Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Национального банка.

Доля ІТ в экспорте услуг

41% всего экспорта услуг в этом году приходится именно на ІТ. В целом Украина получила 10,9 млрд долларов от экспорта услуг за 8 месяцев. Это на 6% больше, чем в прошлом году.
В то же время, к показателям 2022 года ІТ-экспорт пока не вернулся. За 8 месяцев того года объем экспорта ІТ-услуг был на 9% больше, чем в текущем году.
Динамика ІТ-экспорта
Динамика ІТ-экспорта, opendatabot.ua

ІТ в общем экспорте Украины

В общем экспорте товаров и услуг доля ІТ составляет 12%. То есть примерно каждый восьмой доллар, который Украина получает от экспорта, приходится на ІТ-услуги.
Экспорт Украины
Экспорт Украины, opendatabot.ua
В общей сложности 35,8 млрд долларов принес Украине экспорт товаров и услуг за 8 месяцев 2026 года. За год эта сумма почти не изменилась. 70% экспорта до сих пор обеспечивают товары — 24,9 млрд долларов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что за последний год финансовое положение украинских айтишников несколько ухудшилось: доля специалистов, которые тратят меньше, чем зарабатывают, уменьшилась на 5 п.п. Сейчас положительный финансовый баланс у 55% опрошенных, тогда как 33% тратят столько же, сколько зарабатывают, а 12% живут в минус.
Среди тех, чей бюджет находится в плюсе, лидируют специалисты направлений DS/AI/ML/Data Engineering (72%), Leadership (65%), Software Engineering (64%), DevOps&SRE (63%) и Product Management (60%).
Самая тяжелая ситуация с финансами у офис-менеджеров (38% тратят больше, чем зарабатывают), геймдизайнеров (24%), графических и веб-дизайнеров (20%), HR и рекрутеров (17%), а также специалистов по продажам (17%).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ITЭкспорт
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