Бесплатное авто от государства: льготы хотят переписать

Комитет Верховной Рады поддержал проект о денежной компенсации на самостоятельную покупку автомобиля для ветеранов, однако новый механизм может стоить государству десятки миллиардов гривен, а законопроекты пока не дают четкого ответа, что будет с действующим правом на безвозмездный автомобиль и теми, кто уже годами ждет его.

Документы предлагают ввести модель частичной компенсации стоимости самостоятельно приобретенного автомобиля. Комитет Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов уже поддержал основную инициативу за основу.

Долгое время пункт 22 части первой статьи 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» гарантировал лицам с инвалидностью в результате войны право на первоочередное безвозмездное получение автомобиля. Однако на практике эта норма годами оставалась фактически заблокированной из-за отсутствия бюджетного финансирования и сложных закупок.

Комитет Верховной Рады Украины рассмотрел все три альтернативные законодательные инициативы. Все три документа преследуют общую цель — ввести современный механизм частичной компенсации стоимости самостоятельно приобретенного автомобиля, который должен дополнить действующую систему. Но документы содержат принципиально разные подходы к финансированию, этапности и конституционным гарантиям.

Три концепции: кого охватят компенсации и когда

Главное отличие между тремя представленными законопроектами состоит в определении круга лиц, имеющих право на государственные средства, и временных рамок запуска механизма.

Основной проект предусматривает право на компенсацию исключительно для лиц с инвалидностью в результате войны I и II групп. При этом предлагается длительный переходный период: до 1 января 2029 года выплаты будут предоставляться только I группе, и только с 2029 года в систему привлекут II группу.

Первый альтернативный проект расширяет действие закона на ветеранов I, II и III групп инвалидности. Его переходные положения предполагают, что до 1 января 2028 компенсация будет выплачиваться I и II группам, после чего привлекут и III группу.

Второй альтернативный проект также охватывает I, II и III группы, но предлагает более гибкий трехэтапный календарь. До 1 января 2027 года денежные средства будет получать I группа, с 2027 по 2028 год — I и II группы, а с 1 января 2028 года льгота станет доступной и для ветеранов III группы.