Международные резервы Украины уменьшились

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2026 года, по предварительным данным, составили $47 101,8 млн. В сентябре они уменьшились на 3,2%.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Такая динамика была обусловлена ​​валютными интервенциями Национального банка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции превысили поступления от международных партнеров и конвертацию в гривну валюты, полученной в рамках программы Ukraine Support Loan. Текущий объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

Динамику международных резервов в сентябре 2026 года определял ряд факторов

1. Операции Национального банка на валютном рынке Украины.

Согласно балансовым данным НБУ в сентябре продал на валютном рынке $5 449,9 млн.

2. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке в сентябре поступило $890,4 млн из-за счетов Всемирного банка.

Кроме того, Украина получила $3,81 млрд. от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan. Эти средства не относят к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию. Но в случае их продажи правительством Национальному банку за гривну для дальнейшего использования по назначению на соответствующую сумму увеличиваются международные резервы.

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В сентябре правительство конвертировало в гривну $3,81 млрд этих средств, что соответствующим образом способствовало увеличению международных резервов.

Вместе с тем, следует учитывать, что финансирование в гривне за счет этих средств в дальнейшем приводит к росту спроса на валютном рынке, что влияет на объем валютных интервенций Национального банка.

Таким образом операции Национального банка с этими средствами фактически выполняют перераспределительную функцию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $195,7 млн., в том числе:

$72,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$8,3 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;

$115,1 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $254,3 млн.

3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) и влияние других факторов.

В сентябре из-за переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы уменьшились на $368,3 млн.