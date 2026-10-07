Международные резервы Украины уменьшились

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2026 года, по предварительным данным, составили $47 101,8 млн. В сентябре они уменьшились на 3,2%.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Такая динамика была обусловлена валютными интервенциями Национального банка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции превысили поступления от международных партнеров и конвертацию в гривну валюты, полученной в рамках программы Ukraine Support Loan. Текущий объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.
Динамику международных резервов в сентябре 2026 года определял ряд факторов
1. Операции Национального банка на валютном рынке Украины.
Согласно балансовым данным НБУ в сентябре продал на валютном рынке $5 449,9 млн.
2. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке в сентябре поступило $890,4 млн из-за счетов Всемирного банка.
Кроме того, Украина получила $3,81 млрд. от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan. Эти средства не относят к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию. Но в случае их продажи правительством Национальному банку за гривну для дальнейшего использования по назначению на соответствующую сумму увеличиваются международные резервы.
В сентябре правительство конвертировало в гривну $3,81 млрд этих средств, что соответствующим образом способствовало увеличению международных резервов.
Вместе с тем, следует учитывать, что финансирование в гривне за счет этих средств в дальнейшем приводит к росту спроса на валютном рынке, что влияет на объем валютных интервенций Национального банка.
Таким образом операции Национального банка с этими средствами фактически выполняют перераспределительную функцию.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $195,7 млн., в том числе:
- $72,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $8,3 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;
- $115,1 млн — уплата другим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $254,3 млн.
3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) и влияние других факторов.
В сентябре из-за переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы уменьшились на $368,3 млн.
Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 4,0 месяца будущего импорта.