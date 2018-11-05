"Киевметрострой" выиграл аукцион на строительство метро на Виноградарь в Киеве

Аукцион на продление Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь выиграла компания “Киевметрострой”.

Об этом информирует КП “Киевский метрополитен”.

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Согласно сообщению, в системе публичных закупок Prozorro завершен аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе (участок от станции “Сырец” до станции “Проспект Правды” с двумя станциями (“Мостицкая” и “Проспект Правды”) и участком вилочного ответвления в сторону станции “Виноградарь” (I очередь строительства)).

“Пока что самую низкую цену (на 12 млн 214 тысяч гривен ниже ожидаемой стоимости) за выполнение работ предложило ОАО “Киевметрострой”. В соответствии с законодательством начата процедура акцепта”, – говорится в сообщении.

Напомним, КП “Киевский метрополитен” допустило к тендеру на продление Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь две компании – “Интербудтоннель” и “Киевметрострой”. Заявку “Строительной компании “Адамант” отклонили из-за несоответствия условиям тендерной документации.