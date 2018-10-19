Кличко подписал распоряжение о строительстве линии метро до Троещины к 2025 году

Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве линии метро от Кольцевой дороги до жилого массива Троещина.

Об этом свидетельствует распоряжение от 19 октября 2018 года №1882.

Читайте также: В Украине будут по-новому строить метро

“Осуществить в 2018-2025 годах строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо”, – говорится в документе.

В пояснительной записке к документу отмечается, что трасса линии пройдет от Кольцевой дороги, через аэропорт Жуляны, центральный железнодорожный вокзал, центральную часть города, Подол и по Подольскому мостовому переходу до жилых районов Троещины.

Также планируется обустроить пересадочные узлы на станциях метрополитена “Вокзальная”, “Лукьяновска” и “Тараса Шевченко”, которые позволят разгрузить существующие пересадочные узлы метрополитена в центральной части города.

“Этой линией будет обеспечено транспортное обслуживание жителей нескольких районов г. Киева”, – отмечается в документе.