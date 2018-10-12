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В Украине будут по-новому строить метро

В Украине будут по-новому строить метро

В Украине разрабатывают новые государственные строительные нормы, обязательные к выполнению нормативных актов, используемых при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением. Так, планируется предусмотреть ряд обязательных мероприятий для обеспечения безбарьерности.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

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“К сожалению, большинство общественных объектов и транспорта в Украине до сих пор остаются недоступными для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Станции метрополитена – не исключение. Они довольно слабо оснащены необходимыми и удобными средствами доступности”, – пишет Лев Парцхаладзе.
  
Он отмечает, что Минрегион обновляет государственные строительные нормы по метрополитенам, где планирует предусмотреть ряд обязательных мероприятий для обеспечения безбарьерности.

В частности, в проекте нового ГСН предусмотрены

  • обязательное проектирование дверей на входах/выходах из метрополитена не менее 0,9 метров для удобства прохода – сейчас ширина двери установлена ​​на уровне 0,8 метров;
  • обязательное обустройство контрастных или световых ограничительных полос из тактильной плитки на краю платформы – сейчас нет нормы;
  • обязательная установка механических подъемников или лифтов, удобных спусков на лестнице и подуличных подземных переходах на выходе из вестибюля на поверхность тротуара с нормированным уклоном – сейчас нет обязательной нормы;
  • возможность размещения туалетов, в том числе для людей с инвалидностью, снаружи или внутри новых и реконструированных станций метрополитена – сейчас нет нормы.

Проект обновленного ГСН В.2.3-7: 201X “Метрополитены. Основные положения” разработан ГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» на замену действующего ГСН 2010 года.

По материалам Finance.UA
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