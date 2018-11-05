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Средства за еврономера пойдут на пенсии - нардеп

Средства за еврономера пойдут на пенсии - нардеп

Все поступления таможенных платежей в 2018 и 2019 годах направить на пенсионное обеспечение, заявила Южанина.

Полученные от растаможивание автомобилей на еврономерах средства предлагается направить в Пенсионный фонд.

Рада одобрила новые правила растаможки еврономеров

Об этом в ходе выступления в Верховной Раде в четверг, 8 ноября, заявила председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

“Предлагается дать правительству поручение – все поступления таможенных платежей в 2018 и 2019 годах направить на пенсионное обеспечение. Я хочу, чтобы все молодые люди знали, что эти средства пойдут исключительно в Пенсионный фонд”, – заявила Южанина перед голосованием законопроекта.

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По ее словам, речь идет о всех таможенных платежей, полученных при оформлении автомобилей, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года до дня вступления в силу закона.

Нардеп пояснила, что в случае соблюдения владельцами всех условий оформления автомобилей, их освободят от ответственности за нарушение сроков временного ввоза.

Южанина подчеркнула, что для закрытия временного режима ввоза автомобиля или режима транзита владельцы авто будут платить административный штраф в госбюджет.

По материалам Корреспондент.net
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