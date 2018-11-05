Как будут растаможивать авто на еврономерах (проект)

7 ноября прошли масштабные акции водителей на еврономерах. В правительственном квартале владельцы требовали доступной растаможки машин.

Если проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487) будет принят, то владельцев ожидают изменения.

Как отметили в комитете Верховной Рады, владельцы еврономеров смогут зарегистрировать машины со скидкой 50% в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона.

Также по предложенному проекту наивысшим коэффициентом возраста будет 15. Под возрастом авто подразумевают год выпуска и год регистрации автомобиля.

Добавлен также льготный период – до 60 дней можно растаможить авто с коэффициентом 0,5.

Без изменений остается норма об отмене экологических требований при постановке автомобиля на учет в Украине.

Мои fiнансы:

Базовые ставки для автомобилей:

Для бензиновых с объемом до 3 тыс. куб. см – базовая ставка 50 евро.

Для дизельных двигателей – 75 евро.

Для дизельных двигателей от 3,5 тыс. – 150 евро.

Объем двигателя более 3 тыс. – 100 евро.

Срок прохождения растаможки – 30 дней.

Штрафные санкции – в течение 180 дней применяться не будут.

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