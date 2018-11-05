Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1338 0

Как будут растаможивать авто на еврономерах (проект)

Как будут растаможивать авто на еврономерах (проект)

7 ноября прошли масштабные акции водителей на еврономерах. В правительственном квартале владельцы требовали доступной растаможки машин.

Если проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487) будет принят, то владельцев ожидают изменения.

Как отметили в комитете Верховной Рады, владельцы еврономеров смогут зарегистрировать машины со скидкой 50% в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона.

Также по предложенному проекту наивысшим коэффициентом возраста будет 15. Под возрастом авто подразумевают год выпуска и год регистрации автомобиля.

Добавлен также льготный период – до 60 дней можно растаможить авто с коэффициентом 0,5.

Без изменений остается норма об отмене экологических требований при постановке автомобиля на учет в Украине.

Мои fiнансы:

Базовые ставки для автомобилей:

  • Для бензиновых с объемом до 3 тыс. куб. см – базовая ставка 50 евро.
  • Для дизельных двигателей – 75 евро.
  • Для дизельных двигателей от 3,5 тыс. – 150 евро.
  • Объем двигателя более 3 тыс. – 100 евро.
  • Срок прохождения растаможки – 30 дней.
  • Штрафные санкции – в течение 180 дней применяться не будут.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.

Выбрать карту для водителя

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина