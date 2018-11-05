Укрзализныця объявила конкурс на название нового экспресса в Борисполь (варианты)

Укрзализныця объявила конкурс на название нового экспресса в Борисполь, который будет курсировать из Киева в Борисполь. Голосование продлится до 11 ноября.

Об этом говорится на странице компании в фейсбуке.

Напомним, в марте 2018 года “Укрзализныця” получила разрешение на разработку проекта на территории Борисполя (3,5 га) для строительства скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь.

В компании указывают, что получили более 400 вариантов названий поезда, несколько основных они предлагают для определения.

Восемь самых распространенных вариантов:

UZ Air

Kyiv Boryspil Express

UZ Express

Сечь

Sky Express

Чумак

Аэрошатл

Лыбидь

Мои fiнансы:

Маршрут – от вокзала “Киев-Пассажирский” до терминала D аэропорта “Борисполь”. Будет также проходить через станцию “Выдубичи”.

Время в пути – 35 минут.

Стоимость билета – 80 гривен.