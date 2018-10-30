Старая версия
укр ру
Все Новости
- 47 0

День финансов, 2 ноября: меньше работы в Польше (версия НБУ), премия за взыскание алиментов, прогноз по курсу на ноябрь

День финансов, 2 ноября: меньше работы в Польше (версия НБУ), премия за взыскание алиментов, прогноз по курсу на ноябрь

Пятница, 2 ноября. В НБУ сделали прогноз по инфляции к 2020 году, а также объяснили, почему украинцы станут реже ездить на работу в Польшу.

Премия за взыскание алиментов. Кабмин установил вознаграждение для коллекторов в размере 10% от суммы взысканной задолженности по алиментам. Но премия эта будет начисляться, если размер задолженности превышает платежи за 12 месяцев и больше.

Прогноз валютного рынка на ноябрь. По прогнозам аналитиков, курс гривны в ноябре может колебаться в диапазоне 28-29 грн за доллар. Поддерживать стабильность гривны будут привлеченные средства от размещения еврооблигаций, а также жесткая денежно-кредитная политика НБУ.

Украинцы станут реже ездить на работу в Польшу. По крайней мере, об этом говорят в НБУ. Причиной тому станет замедление экономического роста соседнего государства и снижение темпов создания новых рабочих мест. Но в то же время, в Нацбанке отмечают, что риск увеличения миграционных процессов в другие страны остается на достаточно высоком уровне.

SkyUp расширил список рейсов. SkyUp получил разрешение от Госавиаслужбы на регулярные и чартерные рейсы в Попрад (Словакия), Абу-Даби (ОАЭ), Софию (Болгария). За путешествие в Софию со SkyUp необходимо будет заплатить от 1509 гривен, а в Попрад – от 986 гривен.

Инфляция в 5% к концу 2020 года. НБУ прогнозирует, что инфляция войдет в пределы целевого диапазона в І квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года. Главным фактором такого замедления инфляции будут жесткие монетарные условия, которые сложились в результате ряда предыдущих повышений учетной ставки.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина