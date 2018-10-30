Прогноз валютного рынка в Украине на ноябрь

Курс гривны в ноябре может колебаться в диапазоне 28–29 грн за доллар.

Такой прогноз порталу Finance.ua предоставили аналитики ГК FOREX CLUB.

По мнению экспертов, тенденции в мировой экономике, сформировавшиеся под влиянием торговой войны между США и Китаем, и которые уже привели к торможению локальных экономик, а также политическая нестабильность в Европе – это основные риски для гривны.

Они пока что не отразились на динамике курса гривны, хотя рост стоимости заимствований и турбулентность на фондовых рынках, а также слабые макроэкономические показатели стран торговых партнеров Украины не дают уверенности, что ситуация сохранится стабильной. Настораживают также риски сокращения денежных переводов украинцев из-за рубежа и последствия от санкций со стороны России.

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В то же время поддерживать стабильность гривны будут привлеченные средства от размещения еврооблигаций, а также жесткая денежно-кредитная политика НБУ. Высокий спрос на еврооблигации несколько смягчил стоимость от заимствования, но в целом займ в 2 млрд долларов стал «подушкой безопасности» в период отсутствия кредитных средств МВФ. Новая программа Stand By в размере 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической стабильности в следующем году.

Спрос на валюту со стороны населения может сократиться из-за роста тарифов и снижения ликвидности. Растущие ставки по банковским депозитам в этот период будут удерживать гривну в банковской системе. В то же время большую нагрузку на курс несет возмещение НДС, а также активное финансирование бюджетных программ (остатки ЕКС остаются высокими), которые в прошлом году вызвали резкий всплеск котировок из-за поступления на рынок избыточного предложения гривны. В случае реализации внешних рисков, которые будут сопровождаться активным вливанием гривневой ликвидности в систему, курс гривны может выйти за пределы 29 грн доллар.

«Ситуация на сырьевых рынках пока что складывается для украинского экспорта умеренно позитивно: рост цен на одни товары компенсирует снижение цен на другие. Тем не менее риски начала глобального кризиса формируют опасения для устойчивости цен. Ослабление экспорта будет ограничивать поступление валюты в страну и сдерживать экономическую активность», – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.

Средний курс продажи наличного евро в ноябре может колебаться в диапазоне 31,5–34 грн за евро.