Нацбанк объяснил, почему укрепилась гривна в октябре

В прошлом месяце на межбанковском и наличном рынках снизился спрос на валюту.

Кроме того, ее предложение увеличилось со стороны агропромышленного сектора и населения.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за октябрь.

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Кроме того, рыночные настроения улучшились из-за новости о возобновлении сотрудничества с Международным валютным фондом.

В октябре регулятор сохранил присутствие на валютном рынке. Это способствовало снижению волатильности курса гривны.