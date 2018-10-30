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Нацбанк объяснил, почему укрепилась гривна в октябре

Нацбанк объяснил, почему укрепилась гривна в октябре

В прошлом месяце на межбанковском и наличном рынках снизился спрос на валюту.

Кроме того, ее предложение увеличилось со стороны агропромышленного сектора и населения.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за октябрь.

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Кроме того, рыночные настроения улучшились из-за новости о возобновлении сотрудничества с Международным валютным фондом.

В октябре регулятор сохранил присутствие на валютном рынке. Это способствовало снижению волатильности курса гривны.

По материалам Газета по-Украински
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