Кабмин разрешил коллекторам алиментов получать премию в 10% от взысканного долга

Кабинет Министров установил вознаграждение для частных исполнителей в размере 10% от суммы взысканной задолженности по алиментам.

Соответствующее постановление №909 от 31 октября опубликовано на сайте правительства.

Читайте также: В Минюсте назвали самую большую сумму долга за алименты

Документ изменяет порядок выплаты вознаграждения государственным и частным исполнителям: теперь они получили право начислять себе 10% от суммы задолженности по алиментам, если размер задолженности превышает платежи за 12 месяцев и больше.

Частный исполнитель, который обеспечил фактическое выполнение судебного решения неимущественного характера, получит вознаграждение в размере 4 прожиточных минимумов (около 7400 гривен).