НБУ прогнозирует снижение инфляции до 5% к концу 2020 года

Национальный банк прогнозирует, что инфляция войдет в пределы целевого диапазона в І квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года.

Об этом говориться а “Инфляционном отчете” НБУ за октябрь 2018 года.

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“Главным фактором такого замедления инфляции будут жесткие монетарные условия, которые сложились в результате ряда предыдущих повышений учетной ставки”, – говорится в документе.

Как отметили в НБУ, расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавний стремительный рост цен на нефть – все эти факторы будут отражаться на потребительской инфляции и в следующем году. В результате инфляция будет оставаться на уровне, превышающем целевой диапазон дольше, чем ожидалось ранее.

“Если в июле Национальный банк прогнозировал вхождения инфляции в целевой диапазон (5% +/- 1.п.) в конце 2019 года, то сейчас ожидается, что на конец следующего года инфляция снизится до 6,3%”, – отмечается в документе.

Также рост цен будут сдерживать взвешенная фискальная политика из-за необходимости погашения значительных объемов государственного долга и улучшение инфляционных и курсовых ожиданий. На последних должен благоприятно отразиться прогресс в сотрудничестве с официальными кредиторами, в частности из-за начала новой программы с МВФ, которая будет действовать и в следующем году, добавили в НБУ.