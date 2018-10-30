НБУ изменил прогнозы по международным резервам на конец 2018 года

В Национальном банке ожидают, что в 2018 году международные резервы вырастут до 19,2 млрд долл. США.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Национальный банк пересмотрел прогноз международных резервов. Как говорилось во время последнего пресс-брифинга Национального банка по монетарной политике, 25 октября 2018 года, объем резервов на конец этого года зависит прежде всего от объема транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, поступления другого официального финансирования и объема размещения еврооблигаций Правительством. Принимая во внимание эти факторы, в том числе недавнее размещение правительством еврооблигаций, Национальный банк ожидает, что в 2018 году международные резервы вырастут до 19,2 млрд долл. США (или 3,2 месяца импорта будущего периода)”, – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что продолжение сотрудничества с МВФ также позволит сохранить объем международных резервов на таком же уровне в 2019-2020 годах несмотря на период пиковых выплат по государственному долгу.