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НБУ объяснил, почему украинцы будут ездить реже на работу в Польшу

НБУ объяснил, почему украинцы будут ездить реже на работу в Польшу

В Нацбанке ожидают снижение интенсивности трудовой миграции из Украины в Польшу.

Если верить информационному отчету НБУ за октябрь, виной тому станет замедление экономического роста соседнего государства и снижение темпов создания новых рабочих мест.

Исходя из данных Нацбанка, количество выданных разрешений на работу в Польше за первое полугодие 2018 увеличилось лишь на 20%.

При этом в НБУ отмечают, что риск увеличения миграционных процессов в другие страны остается на достаточно высоком уровне. К примеру, выросло количество запросов на работу в Чехии.

Отметим, что за январь-июль текущего года трудовые мигранты перечислили в Украину 6,3 млрд долларов. По прогнозам того же НБУ, к концу 2018 года данные поступления превысят 11 млрд долларов. В 2017 году этот показатель составил 9,3 млрд долларов.

Мои fiнансы:

  • Минимальная зарплата в час в Польше составляет 13,7 злотых (102,9 гривны по состоянию на 2 ноября 2018 года – ред.) в час.
  • Среднемесячная минимальная зарплата в Польше – не меньше чем 2100 злотых брутто (15 тыс. 648 гривен по состоянию на 2 ноября 2018 года – ред.).
  • В госсекторе в среднем люди получают на 400 злотых больше средней зарплаты.
  • Если рассмотреть основные сферы занятости наших соотечественников в Польше, меньше всего украинцы зарабатывают в секторе предоставления услуг на дому и в торговой отрасли.
  • С 2019 года в Польше планируют повысить минимальную зарплату до 2250 злотых (16 тыс. 766 грн по состоянию на 2 ноября 2018 года – ред.) в месяц и 14,7 злотых (109,54 грн по состоянию на 2 ноября 2018 года – ред.) в час.
По материалам Крокус
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