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SkyUp получил разрешения на открытия новых рейсов: куда и за сколько

SkyUp получил разрешения на открытия новых рейсов: куда и за сколько

SkyUp получил разрешение от Госавиаслужбы на регулярные и чартерные рейсы в Попрад (Словакия), Абу-Даби (ОАЭ), Софию (Болгария).

В Попрад и Абу-Даби авиакомпании, которая позиционирует себя как украинского лоукост-перевозчика, разрешили летать из Киева и Харькова по три раза в неделю. В Софию – два раза в неделю из Киева.

К примеру, в Софию регулярные рейсы стартуют уже с 28 декабря, в Попрад – с 29 декабря.

Госавиаслужба также разрешила SkyUp выполнять чартерные рейсы на курорты Индии, Египта, Шри-Ланки, Финляндии. Летать можно будет из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Запорожья, Полтавы, Херсона, Черновцов, Николаева, Винницы и Кривого Рога.

Отметим, SkyUp также уже имеет сертификат ТСО. Он позволяет осуществлять полеты в 28 стран ЕС, Норвегию, Швейцарию, Исландию и Лихтенштейн.

Мои fiнансы:

  • За путешествие в Софию со SkyUp необходимо будет заплатить от 1 509 гривен.
  • Если вы надумаете полететь в Попрад со SkyUp – готовьте от 986 гривен.
  • Любопытно, что за перелет в Тбилиси или Барселону цены стартуют от 1 507 гривен.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не любит границ.

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По материалам Finance.UA
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