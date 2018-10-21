День финансов, 24 октября: тарифное "эхо", связь между доходами и успеваемостью в школе, прогнозы по зарплатам на 2019

Среда, 24 октября. Мнения экспертов… и властей.

Очередного не будет. Гройсман обещает. Премьер-министр Украины говорит, что очередного повышения на 35% цены на газ для населения не будет. Ранее о дальнейшем подорожании газа заявили в БПП.

А вот тарифы на тепло и горячую воду вырастут. Полагает Рева. В результате подорожания газа на 23,5% тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%, полагает министр социальной политики. По его словам, новые тарифы, согласно законодательству, могут быть введены не раньше декабря.

Ждите повышения зарплат в 2019. Прогнозируют рекрутеры. По данным экспертов рынка труда, в следующем году многих украинцев ждет повышение зарплат, причем во всех отраслях экономики. Кому больше всего повезет – читайте по этой ссылке.

Правда, пока ваша зарплата не выросла до нужного уровня, Finance.ua может подобрать для вас быстрый займ до зарплаты.

«Еврономера» с просроченным «транзитом» нарушают закон. Говорят в ГФС. За автомобили с иностранной регистрацией и нарушенными сроками транзита будут привлекать к административной ответственности. В случае установления факта нарушения сроков транзита есть все основания для установления признаков правонарушения.

Уровень доходов влияет на успеваемость в школе. Проанализировали в ОЭСР. Любопытное исследование провели в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Если верить его данным, разрыв в успеваемости между детьми из обеспеченных семей и семей с материальными проблемами начинается с 10 лет и развивается дальше на протяжении процесса обучения.