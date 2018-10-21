Как влияет уровень доходов на успеваемость в школе (исследование)

Исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показало, что разрыв в успеваемости между детьми из обеспеченных семей и семей с материальными проблемами начинается с 10 лет и развивается дальше на протяжении процесса обучения.

Об этом сообщается на сайте Организации.

Исследование “Равенство в образовании: преодоление барьеров для социальной мобильности” показало, что в среднем более 2/3 опрошенных 15-летних и более 2/3 опрошенных в возрасте 25-29 лет указали, что разрыв в успеваемости отмечается уже в 10-летнем возрасте.

Исследование нашло связь между социально-экономическим состоянием и успеваемостью: школьники, которые посещали более престижные в социальном и экономическом плане школы, лучше сдавали экзамены.

В среднем в 2015 году 48% школьников посещали школы с низшим уровнем социально-экономического обеспечения. Этот показатель особо не изменился в большинстве стран за последние десять лет.

Если ученики из малообеспеченных и неблагополучных семей, посещающие школы более высокого уровня, показывают на 78 баллов лучшие результаты в учебе, чем посещающие непрестижные школы. В некоторых странах эта разница составляет более 130 баллов.

Также исследование показало, что только четверть малообеспеченных учеников довольны своей жизнью, чувствуют себя социально вовлечёнными в школе и не переживают через учебу.

В Хорватии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландах, Исландии, Латвии и Швейцарии таких учеников более 30%, но в остальных европейских странах их процент менее 20%.

Согласно результатам исследования, в Германии ученики из семей с низким уровнем доходов показывают низкие результаты школьной успеваемости, по сравнению с учениками из других стран (15% по сравнению с 21% в среднем по данным 34 стран, которые принимали участие в исследовании).

Так, в Новой Зеландии смогли сдать выпускные экзамены в 18 лет 39% детей, чьи родители не получили среднего образования. В Финляндии этот показатель составил 34%, в Чехии — 3,4%, Словакии — 6,1%, Италии — 6,7%.

Исследователи ОЭСР пришли к заключению, что в мире нет ни одной страны, которой бы удалось избавиться от социально-экономического неравенства в образовании.

Всего, в странах, принимавших участие в исследованиях ОЭСР, 41% детей достиг высшего уровня образования по сравнению со своими родителями. Самые высокие показатели продемонстрировала Южная Корея — 57%.

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